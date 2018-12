Usa, Senato in stallo per il muro col Messico: scatta lo "shutdown"

Scatta lo shutdown negli Stati Uniti, ovvero lo "spegnimento" di diverse attività amministrative nazionali a causa dello stallo al Senato per il via libera al finanziamento del muro col Messico. Circa 800mila dipendenti federali dovranno interrompere il loro lavoro e non saranno pagati. Trump si augura un blocco breve e con un video su Twitter spiega il motivo per il quale il muro col Messico è necessario.