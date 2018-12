Trump: avanti shutdown fino a quando non ci saranno i fondi per il muro con il Messico

Donald Trump ha ribadito che lo "shutdown" non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. "Non so quando il governo riaprirà. Ma posso dirvi che non riaprirà fino a quando non avremo un muro, una recinzione, come vogliano chiamarla", ha detto infatti il presidente degli Stati Uniti parlando nello Studio Ovale dopo gli auguri di Natale ai militari Usa.