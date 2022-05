Usa, Trump attacca Liz Cheney: vuole portarci a guerra Russia

Donald Trump in Wyoming fa campagna contro la nemica Liz Cheney, candidata alla Camera nello stato.

"Disprezza gli elettori repubblicani. Il Wyoming merita di meglio", dice l'ex presidente Usa che appoggia per le primarie Harriet Hageman. "I Cheney - aggiunge riferendosi a Liz e al padre ex vicepresidente Dick Cheney - sono dei globalisti che ci hanno spinto in guerre durate decenni", spiega Trump. "Liz Cheney ha votato no al riportare le nostre truppe a casa dalla Siria ed è per questo che ora è in prima linea per portarci in guerra con la Russia".