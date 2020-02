Usa, Trump attacca Bloomberg: "Patetico, è un peso leggero"

Nuovo attacco di Donald Trump a Michael Bloomberg, per essere andato in chiesa ed essersi scusato per la sua politica dello 'stop and frisk' ('ferma e perquisisci') contro le minoranze quando era sindaco di New York. "Stava praticamente piangendo... patetico - ha detto ai reporter il presidente degli Stati Uniti -. E' un peso leggero e lo scoprirete. E' anche uno dei peggiori oratori che abbia mai visto".