Usa, Trump attacca Biden: "È pazzo o soffre di demenza"

Non si è fatta attendere la risposta di Donald Trump a Joe Biden.

Il presidente americano nelle scorse ore aveva criticato il suo predecessore affermando: "Donald Trump e le forze Maga sono estremisti e costituiscono una minaccia alle fondamenta stesse della nostra Repubblica". Dura la replica del tycoon che, in un post sul suo social media Truth, ha scritto che il presidente Usa è "pazzo" o "malato di demenza senile", aggiungendo: "Qualcuno dovrebbe spiegare a Joe Biden, lentamente ma appassionatamente, che Maga significa, con la forza che possono ottenere le semplici parole, rendere di nuovo grande l'America! Se non vuole rendere di nuovo grande l'America attraverso parole, azione e pensiero - e non lo sta facendo - certo non dovrebbe rappresentare gli Stati Uniti d'America".