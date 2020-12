Usa, Trump accusa gli Stati per lentezza nelle vaccinazioni anti-Covid

Ansa

Il presidente Usa, Donald Trump, ha accusa gli Stati di essere lenti nella distribuzione del vaccino anti-Covid. "Muovetevi", ha scritto il tycoon su Twitter. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, più di 11,4 milioni di dosi di vaccini di Pfizer e Moderna sono state distribuite in tutto il Paese, ma poco più di 2,1 milioni sono state iniettate alle persone.