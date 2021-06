Usa, tribunale di New York sospende licenza dell'avvocato di Trump

-afp

Il tribunale di New York ha sospeso Rudy Giuliani, l'avvocato di Donald Trump, dall'esercizio della professione forense per aver rilasciato false dichiarazioni durante la battaglia legale per ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali. "Questo Paese è lacerato dai continui attacchi alla legittimità delle elezioni del 2020 e del nostro attuale presidente, Joseph R. Biden", ha scritto il comitato disciplinare.