Usa, tre studenti palestinesi feriti a colpi di arma da fuoco nel Vermont | "Possibile crimine d'odio"

In Usa tre studenti universitari di origine palestinese sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco sabato sera a Burlington, nel Vermont, mentre si recavano a una cena di famiglia.

Come riferito dai media americana, l'aggressione è indagata come possibile "crimine d'odio". Intanto il capo della missione palestinese in Gran Bretagna, Husam Zomlot, ha identificato le tre vittime in Hisham Awartani, Tahseen Ahmed e Kinnan Abdalhamid, iscritti rispettivamente agli atenei Brown, Haverford e Trinity.