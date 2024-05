Usa, tre ergastoli a infermiera che uccise pazienti con l'insulina

In Pennsylvania, negli Usa, un'infermiera è stata condannata a tre ergastoli per aver ucciso tre pazienti in strutture sanitarie specializzate e per aver tentato di uccidere altre 19 persone affidate alle sue cure.

La donna, Heather Pressdee, si è dichiarata colpevole per evitare la pena di morte e ha ricevuto una condanna dai 380 ai 760 anni di carcere. I fatti sono avvenuti tra il 2020 e il 2023. "La condanna non riporterà indietro le vite perse, ma garantirà che Pressdee non abbia mai un'altra opportunità di infliggere ulteriori danni", ha detto il procuratore generale.