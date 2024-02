Usa, torna in carcere ex talpa Fbi che ha accusato i Biden

Negli Usa è stato arrestato nuovamente e portato in carcere Alexander Smirnov, l'ex informatore dell'ex Fbi incriminato per aver mentito e inventato accuse di corruzione contro Joe Biden e suo figlio Hunter.

Lo ha deciso un giudice, accogliendo la richiesta dell'accusa di riesaminare la libertà condizionata concessa due giorni fa. Secondo gli inquirenti, Smirnov potrebbe scappare all'estero per i suoi contatti con varie agenzie di intelligence, tra cui quella russa che, come lui stesso ha confessato, gli avrebbe passato le informazioni per infangare i Biden.