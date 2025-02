Usa, eseguite due condanne a morte in Florida e in Texas

Due uomini condannati per omicidio, uno dei quali ha trascorso più di 25 anni nel braccio della morte, sono stati giustiziati tramite iniezione letale negli Stati Uniti, rispettivamente in Florida e in Texas. James Ford, 64 anni, è stato condannato a morte in Florida nel 1999 per gli omicidi del 1997 di Greg e Kimberly Malnory. È stato giustiziato alle 18:19 ora locale (0.19 in Italia). Condannato per due capi d'imputazione di omicidio di primo grado, stupro e abusi su minori, i suoi avvocati hanno cercato di fermare la sua esecuzione sulla base del fatto che, sebbene avesse 36 anni al momento degli omicidi, aveva l'età mentale di un quattordicenne. La Corte Suprema della Florida ha respinto la tesi di Ford la scorsa settimana e lui ha presentato un ultimo disperato ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha respinto la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione senza rilasciare dichiarazioni. Richard Tabler, 46 anni, è stato condannato a morte per aver ucciso il proprietario di uno strip club, Mohamed Amine Rahmouni, e un altro uomo, Haitham Zayed, nella città di Killeen, in Texas.