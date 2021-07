Usa, terremoto di magnitudo 5.9 al confine tra la California e il Nevada

ansa

La terra trema negli Stati Uniti. Una scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata nella regione desertica al confine fra la California e il Nevada. Per ora non sono stati segnalati danni o vittime, sebbene il sisma sia stato avvertito in diversi centri abitati anche a centinaia di chilometri, da Lake Tahoe a Fresno. La scossa principale è stata seguita da una dozzina di scosse di assestamento.