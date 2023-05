Usa, tempesta di sabbia in autostrada nell'Illinois: almeno sei morti e più di 30 feriti

Gli incidenti si sono verificati in mattinata, le vittime sono alcuni degli automobilisti che si trovavano incolonnati in viaggio sulle grandi pianure del Midwest. La causa degli incidenti è da imputare "ai venti forti che alzano terra e polvere dai campi agricoli e la soffiano attraverso l'autostrada, portando a zero la visibilità", ha spiegato la polizia statale.