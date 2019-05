Usa, tartaruga paralizzata ritorna a camminare grazie a una carrozzella personalizzata

E' rimasta paralizzata a seguito di un incidente, ma adesso è ritornata a camminare grazie a una sedia a rotelle personalizzata. E' la storia di una tartaruga ferita alle zampe posteriori, in Florida, per colpa di uno scavatore.



Una carrozzella realizzata su misura le ha peremsso di camminare di nuovo. Nel video si vede come la testuggine avanza, nel prato, senza probelmi insieme al suo "amico" cane, anche lui afflitto da diffiicltà motorie.