Usa, "talpa" rivela: mi ordinarono di minimizzare rischi dei suprematisti bianchi

Un ex alto dirigente del dipartimento Usa per la sicurezza nazionale, Brian Murphy, ha denunciato che gli fu ordinato di minimizzare i rischi derivanti dai suprematisti bianchi per fare in modo che la minaccia apparisse "meno grave" ed enfatizzare, invece, la violenza della sinistra. I vertici del dicastero cercarono, poi, ripetutamente di censurare o fermare rapporti sulle interferenze russe per non mettere in cattiva luce il presidente Trump.