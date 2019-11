Usa, suprematista bianco preparava attacco a sinagoga: arrestato

Pianificava un attacco a una sinagoga del Colorado ma è stato arrestato in tempo: un 27enne, noto suprematista bianco, ha confessato a un agente sotto copertura di voler avvelenare i membri della seconda sinagoga più antica del Paese e di aver pagato una persona per mettere dell'arsenico nell'acqua. L'uomo identificato come Richard Holzer era un membro del KKK e in passato aveva dichiarato che gli "ebrei meritano di morire".