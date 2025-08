Governo Usa toglie fondi ai vaccini mRna: "Non proteggono a sufficienza"

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi alla persona degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio di un progressivo disimpegno dal finanziamento federale per i vaccini basati su tecnologia a mRna. La decisione, formalizzata dall'agenzia Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority), rappresenta un cambio di strategia nella politica vaccinale statunitense post-pandemica. “Abbiamo analizzato attentamente i dati, consultato esperti e preso le decisioni più opportune”, ha dichiarato il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. In base alla nuova linea, saranno interrotti 22 progetti di sviluppo che coinvolgono vaccini a mRna, giudicati insufficienti nel prevenire in modo efficace infezioni respiratorie gravi come Covid-19 e influenza.