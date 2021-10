Usa, stop arresti migranti in luoghi protetti come scuole e ospedali

-afp

Le autorità statunitensi per l'immigrazione non effettueranno più arresti di routine nelle scuole, negli ospedali in base alle nuove linee guida rilasciate dal Dipartimento per la sicurezza interna. Nella lista dei luoghi anche luoghi di culto, campi da gioco, centri ricreativi, manifestazioni e raduni. La decisione dell'amministrazione Biden per allentare alcune delle dure politiche sull'immigrazione del suo predecessore Trump.