Usa, tempesta di neve a Est del Paese: 600.000 case senza elettricità

Sono oltre 600.000 le abitazioni, e aziende, rimaste senza elettricità a causa della tempesta di neve che ha colpito il nord-est degli Stati Uniti. Lo Stato più colpito è il Massachusetts che conta quasi 300.000 cittadini rimasti senza corrente elettrica. Di questi, l'85% si trova nella contea di Barnstable, che comprende Cape Cod e le aree circostanti. Colpito duramente dal maltempo anche il New Jersey dove 125.000 persone sono rimaste al buio. Disagi anche in Delaware e a Rhode Island.