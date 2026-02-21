A New York attesi fino a 40 centimetri di neve

Usa, allerta maltempo: gli aeroporti cancellano i voli

Previsti disagi per i trasporti, anche su strada

21 Feb 2026 - 23:53
Milioni di americani sotto allerta maltempo. Una nuova perturbazione si sta avvicinando sulla costa orientale, dove sono attese forti nevicate con 560 centimetri di neve a Boston e fino a 43 a New York. Nella Grande Mela le autorità sono in allerta e il sindaco Zohran Mamdani sta seguendo da vicino i preparativi. L'allarme è previsto da domani alle 13 ora locale fino a lunedì alle 18 e si prevedono forti disagi ai trasporti. Gli aeroporti di New York hanno già iniziato a cancellare voli e per le strade la situazione non sarà migliore. 

