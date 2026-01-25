Tempesta di gelo sugli Usa, oltre 900mila persone senza elettricità | Le immagini

Ma siamo solo all'inizio. Perché, tra lunedì e mercoledì, le previsioni sulle grandi città della Eastern coast sono impietose: la neve continuerà a martellare case e macchine, mentre le temperature precipiteranno al di sotto dei -15 gradi. Proprio in vista di un termometro a cui molte persone non sono abituare, oltre venti governatori hanno deciso di muoversi in anticipo per precauzione. Lo stato di emergenza è stato attivato - tra gli altri - in Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e West Virginia. A New York il sindaco Zohran Mamdani ha ordinato alle scuole di svolgere le lezioni da remoto. Particolarmente colpita anche la cintura centrale degli States: Oklahoma, Kansas, Arkansas e Texas sono proprio tra le aree più bersagliate dal maltempo, con piogge, neve e bruschi cali delle temperature. Un fronte artico esteso che interessa oltre 140 milioni di persone.