Afp

E' bufera sul Centers for Disease Control and Prevention. La decisione di limitare il tracciamento dei casi di Covid fra i vaccinati sta infatti sollevando molti dubbi sulla strategia delle autorità sanitarie americane e sulle sue raccomandazioni. L'agenzia ha sospeso in maggio il tracciamento delle infezioni che non hanno causato il ricovero o provocato il decesso, spingendo molti Stati americani a non raccogliere più questo tipo di dati.