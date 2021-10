Allarme in un liceo di Arlington, in Texas, nei sobborghi di Dallas. Un uomo armato si è introdotto nell'istituto, sparando diversi colpi d'arma da fuoco e ferendo quattro persone (tre alunni e un'insegnante), poi portate in ospedale. In alcuni video postati su Twitter da studenti in classe si sentono gli spari e i ragazzi nel panico che cercano riparo sotto i banchi.