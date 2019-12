Usa, spari durante le riprese di un video rap: due morti e nove feriti

Due persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in un agguato a colpi di arma da fuoco compiuto durante la registrazione di un video di musica rap in un parcheggio a Houston, negli Stati Uniti. Secondo lo sceriffo Ed Gonzalez, gli assalitori avrebbero raggiunto in auto il luogo della sparatoria. Uno dei feriti versa in condizioni critiche. "Sono stati sparati molti colpi", ha aggiunto Gonzalez invitando eventuali testimoni a farsi avanti.