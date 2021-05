Usa, spari a Times Square: ferite 2 donne e bimba 4 anni

Due donne e una bimba di quattro anni sono rimaste ferite in una sparatoria a Times Square. Lo riferiscono i media Usa. Le tre persone colpite sono state ricoverate in un ospedale di Manhattan e le loro vite non sono in pericolo, secondo la polizia. Ignoto il motivo degli spari, avvenuti all'incrocio tra la 7 Avenue e la 44/ma strada. Finora non è stato arrestato alcun sospetto.