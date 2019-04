Sparatoria vicino a una sinagoga a San Diego, un morto e tre feriti Afp 1 di 7 Afp 2 di 7 Afp 3 di 7 Afp 4 di 7 Afp 5 di 7 Afp 6 di 7 Afp 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Teatro della sparatoria la cittadina di Poway, una ventina di chilometri da San Diego, davanti al centro ebraico della Congregation Chabad dove molti fedeli si erano riuniti sabato mattina per le celebrazioni della Pasqua ebraica.



Ancora vivo negli Usa è il ricordo della strage della sinagoga di Pittsburgh, in Pennsylvania, avvenuta esattamente sei mesi fa, il 27 ottobre, quando un uomo, Robert Bowers, entrò in azione e uccise 11 persone, in quello che viene considerato l'attacco antisemita più grave della storia degli Stati Uniti.



Trump: "Un crimine d'odio" - Anche il movente per la sparatoria di Poway sembra essere l'antisemitismo. Ad ipotizzarlo per primo è stato il sindaco della cittadina, Steve Vaus: "Credo che l'autore di quanto accaduto sia stato mosso dall'odio per questa comunità". Poco dopo Donald Trump ha avvallato l'ipotesi: "Secondo le informazioni che abbiamo, si tratta di un crimine d'odio". Il presidente americano ha poi aggiunto: "Il male deve essere sconfitto".



Site: "Il 19enne è un suprematista bianco" - Secondo Rita Katz, responsabile del sito specializzato Site, che monitora il web e i social media, il diciannovenne che ha aperto il fuoco sarebbe un suprematista bianco. Il giovane avrebbe anche scritto alcune lettere in cui denuncia il suo odio verso gli ebrei e in cui spiega di essersi ispirato a Brenton Tarrant, l'autore della strage in una moschea e in un centro islamico di Cristchurch, in Nuova Zelanda. La polizia indaga il giovane anche per un incendio appiccato ad una moschea californiana un mese fa.



"Ispirato da Adolf Hitler" - Sempre secondo la Katz, il 19enne avrebbe in particolare postato online una lettera in cui invita altri bianchi suprematisti a condurre attacchi e in cui spiegherebbe di aver impiegato quattro settimane per pianificare il suo attacco. Il giovane avrebbe inoltre rivelato di aver appiccato con la benzina un incendio a una moschea nella località di Escondito la settimana dopo l'attentato in Nuova Zelanda. Il ragazzo avrebbe anche scritto una lista di persone a cui si sarebbe ispirato, tra cui figura anche Adolf Hitler.