Usa, sparatoria in un bar del Minnesota: morta una 20enne, 14 feriti

-afp

Una 20enne è morta e almeno 14 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un bar affollato a St. Paul in Minnesota, negli Stati Uniti. La sparatoria è avvenuta poco dopo la mezzanotte ora locale. Secondo quanto riferito dalla polizia, più di una persona avrebbe aperto il fuoco. Non è stato ancora chiarito il motivo della sparatoria e non sono stati effettuati arresti.