Usa, sparatoria in centro commerciale in Indiana: 4 morti e 2 feriti

Quattro persone sono rimaste uccise e altre due ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Greenwood, in Indiana.

Tra le vittime risulta esserci anche l'assalitore, che sarebbe stato colpito da un cittadino armato. Le autorità non hanno indicato alcun movente per l'attacco, e anche le generalità dell'aggressore, identificato semplicemente come "un maschio adulto" non sono state rese note. Il centro commerciale è stato evacuato, ma i controlli degli artificieri su un pacco sospetto trovato in uno dei bagni hanno dato esito negativo.