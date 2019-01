Usa, sparatoria in banca in Florida: cinque morti, arrestato l'aggressore

Cinque persone sono morte in una sparatoria avvenuta all'interno di una banca a Sebring, in Florida. Lo ha riferito la polizia, precisando di aver arrestato l'autore degli spari, un uomo di 21 anni, anche grazie all'intervento delle teste di cuoio degli Swat. In precedenza era stata segnalata anche la presenza di ostaggi, poi tutti liberati. I media locali hanno parlato di una rapina finita male.