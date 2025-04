Due persone sono morte e almeno cinque ferite e trasportate in ospedale in seguito a una sparatoria avvenuta nel campus universitario di Tallahassee, in Florida. L'ateneo ha emesso un'allerta e invitato gli studenti a ripararsi, stando lontani da finestre e chiudendo a chiave le porte. Un sospetto è stato fermato dalla polizia.