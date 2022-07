Usa, sparatoria a una festa in piscina: morti due adolescenti

Due adolescenti sono morti e un 20enne è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un condominio nella zona di Houston, in Texas: sembra che una lite a una festa in piscina sia degenerata.

Due adolescenti sono morti in ospedale mentre un 20enne, raggiunto da due spari, è ferito ma non è in pericolo di vita. Diverse persone sono state arrestate dopo l'intervento degli agenti in una località a nord della contea di Harris, 24 km da Houston.