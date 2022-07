Usa, sparatoria a Detroit: morto un agente di polizia

Un agente della polizia di Detroit, nello Stato del Michigan, è rimasto ucciso in una sparatoria avvenuta mercoledì sera.

In base alle informazioni rilasciate dal capo della polizia cittadina, James White, due agenti hanno risposto ad una chiamata intorno alle 19:30 per colpi di arma da fuoco. Giunti sul posto, hanno trovato un uomo armato con un fucile d'assalto che ha iniziato a sparare contro di loro. Uno dei poliziotti, ferito, è deceduto poco dopo in ospedale, mentre l'altro ha risposto al fuoco, uccidendo l'assalitore.