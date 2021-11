Usa, sondaggio Cnn: il 58% degli americani critica Biden

Il 58% degli americani ritiene che il presidente Joe Biden non presti sufficiente attenzione ai problemi più importanti del Paese, il 52% disapprova la sua gestione e solo per il 48% sta facendo un buon lavoro. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio condotto per la Cnn, secondo il quale oltre un terzo degli americani definisce l'economia il problema più urgente da affrontare.