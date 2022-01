Usa, si ritira giudice della Corte Suprema: Biden può nominare successore

Afp

Il giudice Stephen Breyer ha deciso di ritirarsi dalla Corte Suprema. Si tratta di uno dei tre magistrati "liberal" rimasti e la sua decisione di andare in pensione, dopo più di 27 anni di toga, consente al presidente Joe Biden di nominare un successore che potrebbe rimanere in carica per diversi decenni. A 83 anni, Breyer è il membro più anziano della Corte.