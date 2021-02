Usa, senatori repubblicani da Biden:"Incontro eccellente"

Ansa

Una delegazione di dieci senatori repubblicani moderati ha incontrato alla Casa Bianca il presidente Usa Joe Biden per cercare di avviare un dialogo sul piano di aiuti anti-Covid. La senatrice Susan Collins, che guidava la delegazione, ha definito la riunione "un incontro eccellente", la. mediazione però non è facile e per il momento comunque non si è raggiunto alcun accordo.