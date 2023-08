Usa, allarme per un uomo armato: evacuato il Senato a Washington

La polizia degli Usa ha evacuato l'edificio del Senato di Washington dopo aver ricevuto segnalazioni di un uomo armato.

Gli agenti sono intervenuti per controllare l'area, isolandola. L'allarme arriva a 24 ore dall'attesa apparizione di Donald Trump in tribunale a Washington per la sua incriminazione. La città è in allerta mentre si stava preparando all'arrivo dell'ex presidente.