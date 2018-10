Usa, sei bambini muoiono in un ospedale per un'infezione

Sei bambini con gravi patologie ricoverati nel Centro per la cura e la riabilitazione di Wanaque, nel New Jersey, sono morti per un'infezione da adenovirus. Secondo quanto riporta la Bbc sarebbero rimasti infettati altri dieci bimbi. Le autorità dello Stato hanno confermato un totale di 18 casi di adenovirus tra i pazienti pediatrici dell'ospedale per lungodegenti.