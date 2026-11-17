La Securities and Exchange Commission (Sec) sta indagando su Nvidia, il cui ceo Jensen Huang si è dimesso con l'emersione di almeno due relazioni extraconiugali, di cui una con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. La mossa, ha riferito il Wall Street Journal, aggrava la posizione della compagnia: non è ancora chiaro quale sia il suo oggetto specifico, ma, secondo alcune fonti, gli accertamenti riguardano anche l'eventualità che le comunicazioni dell'azienda abbiano tratto in inganno gli investitori. Solo poche settimane fa, Nvidia era tra i titoli preferiti su cui investire in borsa.