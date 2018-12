Usa, se Bloomberg presidente nel 2020 disposto a vendere suo impero

Se dovesse diventare presidente degli Stati Uniti alle prossime elezioni, previste nel 2020, Michael Bloomberg probabilmente proverà a vendere il proprio impero dell'informazione finanziaria. Il miliardario, ex sindaco di New York, a capo di "Bloomberg LP", lo ha detto durante una intervista a Radio Iowa. Bloomberg ha spiegato che dovrebbe iniziare l'iter della vendita o mettere il gruppo in un blind trust nel caso dovesse decidere di candidarsi.