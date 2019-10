Usa, scrive sms al padre morto da quattro anni| Qualcuno le risponde: “Vorrei che mia figlia fosse come te”

Per quattro anni ha scritto sms al numero di telefono del padre morto di tumore. Poi all’improvviso è arrivata una risposta da un estraneo, che cinque anni fa ha perso sua figlia in un incidente d’auto: "Ciao tesoro, non sono tuo padre, ma i tuoi messaggi mi hanno tenuto in vita". Chastity Patterson, una 23enne di Newport (Stati Uniti) ha raccontato l’accaduto in un post su Facebook, che è subito diventato virale: “Ho scritto a mio padre tutti i giorni per gli scorsi quattro anni per tenerlo al corrente su come trascorro le mie giornate. Oggi mi è arrivato il segno che va tutto bene e che posso lasciarlo riposare in pace”.