Usa, scoppio Nashville: per Fbi attentatore morto nell'esplosione

L'uomo ritenuto responsabile dell'attentato del giorno di Natale nel centro di Nashville, in Tennessee, si è fatto saltare in aria nell'esplosione e sembra che abbia agito da solo. Lo hanno riferito funzionari dell'Fbi. Gli investigatori hanno usato il Dna e altre prove per collegare l'uomo, identificato come Anthony Quinn Warner, alla misteriosa esplosione, anche se i funzionari hanno detto di non aver ancora scoperto il motivo dell'attentato.