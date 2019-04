Usa, sconfigge un cancro al quarto stadio: la storia della piccola Molly Hughes commuove il web

La sua famiglia, che vive nello Stato americano del Kentucky, l'ha soprannominata "Molly Strong" (Molly la forte") per la caparbietà dolce e incosciente con la quale ha affrontato la malattia. E ora festeggia il traguardo della remissione del tumore. "I am in remission" ("sono in remissione") recita il cartello che la piccola tiene in mano in un video in cui ringrazia tutti per l'affetto e il supporto dimostrati.



Anche se ha perso l'udito, Molly sta tornando a vivere una vita normale e spensierata. "Non sta un attimo ferma, dal momento in cui si alza finché non torna a letto. E' semplicemente scatenata, piena di energia come lo sono tutti i bambini", ha raccontato la mamma.