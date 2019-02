Usa, bimba di 6 anni con il cancro realizza il sogno di diventare poliziotto

In Texas la piccola Abigail Arias, una bimba di 6 anni malata di cancro, è riuscita a realizzare il suo sogno: quello di diventare poliziotto. Il tutto grazie all'intervento del dipartimento di polizia di Freeport che le ha fatto prestare giuramento come agente onorario. Abigail è affetta da nefroblastoma, il cosiddetto tumore di Wilms, una neoplasia renale primitiva più frequente in età infantile e di tipo maligno. Le terapie non hanno funzionato e solo un miracolo può salvarla.