Usa, schiaffo a Trump: sulla Deutsche Bank vincono i democratici

Nuovo schiaffo della giustizia americana al presidente Donald Trump: un giudice distrettuale di New York, Edgardo Ramos, ha respinto l'istanza del tycoon, dei suoi tre figli e della Trump Organization per impedire a Deutsche Bank e Capital One di fornire i documenti richiesti da due commissioni della Camera che indagano sulle finanze della famiglia Trump. Secondo il giudice, il Congresso ha l'autorità legale per richiedere documenti.