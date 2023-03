Usa, nuove sanzioni all'Iran per le violenze su donne e ragazze

Contro l'Iran arrivano nuove sanzioni da parte degli Usa per la repressione delle proteste contro il regime e per la violenza usata nei confronti di donne e ragazze.

Ad annunciarlo è stato il segretario di Stato Antony Blinken, che ha spiegato che saranno colpiti molti funzionari di Teheran, presidenti di società, leader della sicurezza e compagnie varie per il loro ruolo in tali abusi. Tra gli altri, sanzionati il direttore generale delle carceri di Alborz e il capo della prigione centrale di Orumiyeh per i maltrattamenti.