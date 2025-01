Usa sanzionano un fedelissimo di Orban per corruzione

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro il capo di gabinetto del premier ungherese Viktor Orban, accusandolo di corruzione su vasta scala. Antal Rogan, che supervisiona i servizi segreti e la comunicazione governativa del paese dell'Europa centrale, ha "orchestrato piani progettati per controllare diversi settori strategici dell'economia ungherese e per dirottare i proventi da quei settori verso se stesso e per premiare i lealisti del suo partito politico", ha affermato il Tesoro degli Stati Uniti.