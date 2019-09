Usa, salgono a cinque le vittime legate all'uso delle e-cigarette

Sale a cinque negli Stati Uniti il numero delle morti per insufficienza polmonare dovuta probabilmente all'uso delle sigarette elettroniche. L'ultimo decesso è stato annunciato in California, nella contea di Los Angeles, ed è il terzo del genere in meno di 48 ore. Le altre vittime in Minnesota, Indiana, Illinois e Oregon. Le autorita' sanitarie Usa hanno parlato di 450 casi di malattia polmonare legata all'uso delle e-cigarette.