Usa, sale a 46 il numero delle vittime dell'uragano Ida

Oltre alle vittime nel New Jersey, salite a 23, si contano morti anche in Connecticut, Maryland, New York, Pennsylvania e Virginia. Molti cittadini sono stati sorpresi mentre si trovavano in auto e sono rimasti bloccati e sommersi dall'acqua. Una famiglia nel Queens non è riuscita ad uscire dal seminterrato dove viveva, mentre alcuni edifici sono crollati parzialmente.

Le vittime - Sono 23 le persone morte nel New Jersey: la maggior parte è rimasta intrappolata nelle macchine durante l'alluvione. Inoltre, 16 persone sono morte a New York, alcune nei loro appartamenti, situati in scantinati. "Questa è una tragica perdita per la nostra città" ha scritto su Twitter il sindaco di New York, Bill de Blasio. Altri cinque decessi sono stati segnalati in Pennsylvania, uno nel Maryland e uno nel Connecticut. Sei persone sono morte in Louisiana, di cui quattro in una casa di riposo.

Leggi Anche Uragano Ida, oltre 1 mln di persone al buio in Louisiana

Un milione di persone senza elettricità - L'uragano Ida si è abbattuto domenica sulla costa del Golfo, lasciando almeno un milione di persone senza elettricità e costringendo molte persone a evacuare. Ida si è poi spostato sulla costa est degli Stati Uniti provocando ulteriori alluvioni, vittime e danni.