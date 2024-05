Usa, Rudy Giuliani sospeso da stazione radio per bugie sulle elezioni 2020

Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York e alleato di Doanld Trump, è stato sospeso dalla stazione radio Usa WABC in cui aveva un suo show per aver cercato di parlare della big lie delle elezioni rubate del 2020.

"Lo abbiamo avvertito una volta" di non parlare delle elezioni rubate. "Lo abbiamo avvertito una seconda volta. Non mi ha lasciato altra scelta, l'ho sospeso", ha spiegato John Catsimatidis, il titolare della stazione radio.