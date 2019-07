Usa, rubano vestiti e accessori per 30mila dollari in 30 secondi

Un gruppo di 10 persone è entrato in un negozio di abbigliamento e, in mezzo minuto, ha rubato 30mila dollari di merce. Felpe, giubbotti, zaini. Senza nessuna distinzione i ladri hanno preso quello che potevano e sono scappati via correndo. E' successo a Pleasant Prairie, nel Winsconsin. La polizia ha diffuso le foto dei sospettati nella speranza di identificarli.